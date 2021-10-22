В Москве мощный ураган разрушил часть Кремлевской стены: видео обрушения

Непогода накрыла столицу России Москву, где ураган - "подарок" от циклона - привел к разрушениям на Красной площади. Мощные порывы ветра снесли строительные леса и сорвали один из зубцов Кремлевской стены.

Сила ветра в Москве, по информации российских МЧСников, сегодня достигала 20 метров в секунду.

На территории Кремля ураган снес установленные на стене строительные конструкции, которые обвалились и, в свою очередь, потянули и сломали один из зубцов здания, где расположена официальная резиденция президента РФ.

Происходящее наблюдали очевидцы, которые прогуливались на площади.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

После обрушения на Кремлевской стене доступ на Красную площадь временно ограничили.

Видео: ураган в Москве повредил стену Кремля 22 октября

Напомним, что в 2017-м уже происходил подобный инцидент на территории Кремля - тогда ураганный ветер сорвал кровлю на крыше Сенатского дворца.