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В Москве мощный ураган разрушил часть Кремлевской стены: видео обрушения

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Москва, Пятница 22 октября 2021 17:22
В Москве мощный ураган разрушил часть Кремлевской стены: видео обрушения Коллаж РБК-Украина: в Москве ураганный ветер повредил стену Кремля
Автор: Владимир Костырин

Непогода накрыла столицу России Москву, где ураган - "подарок" от циклона - привел к разрушениям на Красной площади. Мощные порывы ветра снесли строительные леса и сорвали один из зубцов Кремлевской стены.

Видео разбушевавшейся стихии 22 октября опубликовано в Telegram-канале "360tv".

Сила ветра в Москве, по информации российских МЧСников, сегодня достигала 20 метров в секунду.

На территории Кремля ураган снес установленные на стене строительные конструкции, которые обвалились и, в свою очередь, потянули и сломали один из зубцов здания, где расположена официальная резиденция президента РФ.

Происходящее наблюдали очевидцы, которые прогуливались на площади.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

После обрушения на Кремлевской стене доступ на Красную площадь временно ограничили.

Видео: ураган в Москве повредил стену Кремля 22 октября

Напомним, что в 2017-м уже происходил подобный инцидент на территории Кремля - тогда ураганный ветер сорвал кровлю на крыше Сенатского дворца.

Как сообщалось, 21 октября мощным ураганом накрыло Львов, где стихия сорвала крыши, снесла деревья и обвалила фасады зданий.

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