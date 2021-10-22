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У Москві потужний ураган зруйнував частину Кремлівської стіни: відео обвалення

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Москва, П'ятниця 22 жовтня 2021 17:22
У Москві потужний ураган зруйнував частину Кремлівської стіни: відео обвалення Колаж РБК-Україна: у Москві ураганний вітер пошкодив стіну Кремля
Автор: Володимир Костирін

Негода накрила столицю Росії Москву, де ураган - "подарунок" від циклону - призвів до руйнувань на Красній площі. Потужні пориви вітру знесли будівельні ліси та зірвали один із зубців Кремлівської стіни.

Відео стихії, що розбушувалася 22 жовтня опубліковано в Telegram-каналі "360tv".

Сила вітру в Москві, за інформацією російських МНСників, сьогодні досягала 20 метрів на секунду.

На території Кремля ураган зніс встановлені на стіні будівельні конструкції, які обвалилися і, своєю чергою, потягнули та зламали один із зубців будівлі, де розташована офіційна резиденція президента РФ.

Те, що відбувається, спостерігали очевидці, які прогулювалися площею.

Повідомлень про постраждалих в результаті інциденту не надходило.

Після обвалення на Кремлівській стіні доступ на Червону площу тимчасово обмежили.

Відео: ураган у Москві пошкодив стіну Кремля 22 жовтня

Нагадаємо, що в 2017-му вже відбувався подібний інцидент на території Кремля - тоді ураганний вітер зірвав покрівлю на даху Сенатського палацу.

Як повідомлялося, 21 жовтня потужним ураганом накрило Львів, де стихія зірвала дахи, знесла дерева і обвалила фасади будівель.

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