"Москва була, є і буде": під Львовом водій викинув з маршрутки фанатку РФ (відео)

Що відомо про скандал

Водія місцевої маршрутки обурили висловлювання проросійської жінки. Спершу чоловік намагався втихомирити її словами. Коли це не подіяло, вигнав прихильницю "русского міра" з автобуса.

Проте жінка не вгамувалася навіть на вулиці і продовжувала стверджувати, що нібито м*скалі дали комусь "квартири" і підприємства побудували.

"Не буде вам України. До пи*ди ваша Україна. Москва була, є і буде", - заявила провокаторка.

Решта пасажирів підтримали вчинок водія. Дехто порадив любительці "русского міра" йти пішки до Москви.

Реакція соцмереж

Після публікації цього відео у Facebook користувачі соцмережі обурилися такій поведінці жінки. Пропонуємо найемоційніші коментарі під постом: