"Москва була, є і буде": під Львовом водій викинув з маршрутки фанатку РФ (відео)

У мережі поширили відео з Львівщини, де водій маршрутки вигнав пасажирку, яка прославляла Росію.
Відповідні кадри розмістили у Facebook на сторінці групи "В Сокалі".
Водія місцевої маршрутки обурили висловлювання проросійської жінки. Спершу чоловік намагався втихомирити її словами. Коли це не подіяло, вигнав прихильницю "русского міра" з автобуса.
Проте жінка не вгамувалася навіть на вулиці і продовжувала стверджувати, що нібито м*скалі дали комусь "квартири" і підприємства побудували.
"Не буде вам України. До пи*ди ваша Україна. Москва була, є і буде", - заявила провокаторка.
Решта пасажирів підтримали вчинок водія. Дехто порадив любительці "русского міра" йти пішки до Москви.
Після публікації цього відео у Facebook користувачі соцмережі обурилися такій поведінці жінки. Пропонуємо найемоційніші коментарі під постом:
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