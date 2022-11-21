"Москва была, есть и будет": под Львовом водитель выбросил из маршрутки фанатку РФ (видео)

Что известно о скандале

Водителя местной маршрутки возмутили высказывания пророссийской женщины. Сначала мужчина пытался утихомирить ее словами. Когда это не подействовало, выгнал поклонницу "русского мира" из автобуса.

Однако женщина не угомонилась даже на улице и продолжала утверждать, что якобы м*скали дали кому-то "квартиры" и предприятия построили.

"Не будет вам Украины. До пи*ды ваша Украина. Москва была, есть и будет", - заявила провокатор.

Остальные пассажиры поддержали поступок водителя. Некоторые посоветовали любительнице "русского мира" идти пешком в Москву.

Реакция соцсетей

После публикации этого видео в Facebook пользователи соцсети возмутились таким поведением женщины. Предлагаем самые эмоциональные комментарии под постом: