Как московский против селюков: что известно про украинское детство Навального

Главный российский оппозиционер Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в военном городке Бутынь, который находится под Москвой. Сам он признавался, что его самое яркое воспоминание детства связано с Украиной, где он провел много времени.

Дело в том, что отец Алексея родом из села Залесье, которое находится в 30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС, поэтому будущий оппозиционер часто проводил здесь свое детство. Об этом сообщают "Вести".

Двоюродная тетка Алексея Наталья Семенюк рассказала, что Навального впервые привезли в Залесье, когда ему было около пяти месяцев. Его мать тогда училась, поэтому он жил там до двух лет.

Позже он на все лето приезжал к своим родственникам в Украину. По словам Натальи, Алексей в местной мальчишеской среде был как рыба в воде.

"Не было проблемы, что не местный. Не ставил себя выше других - как московский против селюков. Да и справедливый парнишка, прямой - в бабушку Таню. Мы вот даже не ругали его, чуть что - он так спокойно: "А вы, пожалуйста, на меня не кричите" - рассказала женщина.

Она также рассказала, что Навальный в детстве помогал корову загонять, вишни собирал и т.д. По словам родственницы, московские Навальные не забывают своих родственников в Украине. Они всегда привозят подарки.

Об Алексее Навальном также рассказал его дядя, который вспоминает племянника как спокойного ребенка.

"Алеша, можно сказать, коренной украинец. У него почти весь род, корни, в Украине. Вон когда отмечали 60-летие моего брата (отца Алексея, - ред.), дарили ему булаву и вышиванку", - рассказал мужчина.

А вот семья Навальных подарила Ивану Ивановичу на предыдущий юбилей лодку, а лично Алексей - болгарку.

Он также вспомнил, что когда приезжал Навальный с женой и дочерью, то они ездили в Залесье, в Чернобыль, и проведали могилу деда.

В селе также рассказали о том, как поняли, что Навальный - их земляк.

"Ходили слухи, что Леша в политику идет. А потом он где-то сам сказал по телевизору, что его корни - из Чернобыля. Мы поняли, что это же наш, наш Леша! Конечно, мы за него болеем", - заявила Ирина из сельсовета, которая также является одноклассницей двоюродного брата Навального.

Напомним, 2 февраля, суд в Москве отменил условный срок Алексея Навального и приговорил его к тюремному заключению, где он должен провести 2 года и 8 месяцев.

После этого в России возобновились массовые протесты, за которым последовали жесткие задержания.