Як московський проти селюків: що відомо про українське дитинство Навального

Головний російський опозиціонер Олексій Навальний народився 4 червня 1976 року в військовому містечку Бутинь, яке знаходиться під Москвою. Сам він зізнавався, що його найяскравіший спогад дитинства пов'язана з Україною, де він провів багато часу.

Річ у тому, що батько Олексія родом з села Залісся, яке знаходиться в 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС, тому майбутній опозиціонер часто проводив тут своє дитинство. Про це повідомляють "Вести".

Двоюрідна тітка Олексія Наталія Семенюк розповіла, що Навального вперше привезли в Залісся, коли йому було близько п'яти місяців. Його мати тоді вчилася, тому він жив там до двох років.

Пізніше він на все літо приїжджав до своїх родичів в Україну. За словами Наталії, Олексій у місцевому хлоп'ячому середовищі був як риба у воді.

"Не було проблеми, що не місцевий. Не ставив себе вище інших - як московський проти селюків. Так і справедливий хлопчина, прямий - у бабу Таню. Ми ось навіть не лаяли його, трохи що - він так спокійно: "А ви, будь ласка, на мене не кричіть" - розповіла жінка.

Вона також розповіла, що Навальний в дитинстві допомагав корову заганяти, вишні збирав і т. д. За словами родички, московські Навальні не забувають своїх родичів в Україні. Вони завжди привозять подарунки.

Про Олексія Навального також розповів його дядько, який згадує племінника як спокійну дитину.

"Альоша, можна сказати, корінний українець. У нього майже весь рід, коріння, в Україні. Он коли відзначали 60-річчя мого брата (батька Олексія, - ред.), дарували йому булаву і вишиванку", - розповів чоловік.

А ось сім'я Навальних подарувала Івану Івановичу на попередній ювілей човен, а особисто Олексій - болгарку.

Він також згадав, що коли приїжджав Навальний з дружиною і дочкою, то вони їздили на Залісся, в Чорнобиль, та відвідали могилу діда.

У селі також розповіли про те, як зрозуміли, що Навальний - їх земляк.

"Ходили чутки, що Льоша в політику йде. А потім він десь сам сказав по телевізору, що його коріння - з Чорнобиля. Ми зрозуміли, що це ж наш, наш Льоша! Звичайно, ми вболіваємо за нього", - заявила Ірина з сільради, яка також є однокласницею двоюрідного брата Навального.

Нагадаємо, 2 лютого, суд у Москві скасував умовний термін Олексія Навального і засудив його до тюремного ув'язнення, де він повинен провести 2 роки і 8 місяців.

Після цього в Росії поновилися масові протести, за яким пішли жорсткі затримання.