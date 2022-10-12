Московських царів називали холопами і смердами: віднайдена унікальна грамота 16 століття

Правителі Кримського ханства до середини XVII століття забороняли московським князям титулуватися "царями" і називали їх смердами та холопами. Такі фрази, зокрема, використав кримський хан Саадет І Ґерай щодо московського князя Івана III, свідчить виявлена польським істориком грамота.

Він зазначив, що в цьому історичному документі - грамоті кримського хана Саадет I Ґерая за 1527 рік до польського короля Сигізмунда І Старого писалося про московського князя Івана III Васильовича як про "Івана московського, ваших і наших предків холопа, і теж неприятеля нашого і вашого, з поколінь смерда сина..."

Грамота кримського хана Саадет I Ґерая до польського короля Сигізмунда I Старого (фото: facebook.com/TChuhlib)

Московський князь платив данину Орді та воював з королями Русі

Великий князь московський Іван III Васильович правив з 1462 по 1505 рік, був васалом золотоординських ханів, вів постійні війни з Великим князівством Литовським, Руським, Жемайтійським (1487-1494, 1500-1503 роки) за українські землі, у ході воєнних експансій збільшив територію Московії вдвічі, в 1480 спробував позбутися ординського сюзеренітету (стояння на річці Угрі).

Також він заклав основи централізованої самодержавної Московської держави, був першим із московських князів, який іменувався царем. Водночас відомо, що незважаючи на ту військову кампанію на Угрі, до кінця життя Іван III у листах називав себе холопом хана Великої Орди.

Фото: московський князь Іван III (гравюра з Космографії А.Теве, 1575 рік)

Чому правителя Московії Івана ІІІ називали холопом

"Чому його кримський хан називав смердом, тобто селянином, а тому, що він, по-перше, був народжений від простої московської служниці, а, по-друге, Московське князівство довгий час було залежне від Кримського ханства й виплачувало йому данину", - пояснює Чухліб.

Емблема Ґераїв, правителів Кримського ханства - тамга (фото: uk.wikipedia.org)

Нагадаємо, що московські царі перестали платити данину Кримському ханству лише на початку XVIII ст. Останні "поминки" з Москви у Бахчисарай відправляв Петро I, який в 1721 році перейменував Московське царство на Російську імперію, сам же став титулуватися імператором.

А раніше, як зазначає історик, аж до середини 17 століття царі Кримського ханства забороняли московським князям титулуватися "царями" і називали їх смердами та холопами.

Грамота знайдена польським істориком Даріушем Колодзейчиком (фото: facebook.com/TChuhlib)