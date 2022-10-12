Московских царей называли холопами и смердами: найдена уникальная грамота 16 века

Правители Крымского ханства до середины XVII века запрещали московским князьям титуловаться "царями" и называли их смердами и холопами. Такие фразы, в частности, использовал крымский хан Саадет I Герай по отношению к московскому князю Ивану III, свидетельствует обнаруженная польским историком грамота.

Он отметил, что в этом историческом документе - грамоте крымского хана Саадет I Герая за 1527 год к польскому королю Сигизмунду I Старому писалось о московском князе Иване III Васильевиче как про "Ивана московского, ваших и наших предков холопа, и также неприятеля нашего и вашего, из поколений смерда сына..."

Грамота крымского хана Саадет I Герая к польскому королю Сигизмунду I Старому (фото: facebook.com/TChuhlib)

Московский князь платил дань Орде и воевал с королями Руси

Великий князь московский Иван III Васильевич правил с 1462 по 1505 год, был вассалом золотоордынских ханов, вел постоянные войны с Великим княжеством Литовским, Русским, Жемайтийским (1487-1494, 1500-1503 годы) за украинские земли, в ходе военных экспансий увеличил территорию Московии вдвое, в 1480 году предпринял попытку избавиться от ордынского сюзеренитета (стояние на реке Угре).

Также он заложил основы централизованного самодержавного Московского государства, был первым из московских князей, который именовался царем. Вместе с тем известно, что несмотря на ту военную кампанию на Угре, до конца жизни Иван III в письмах называл себя холопом хана Большой Орды.

Фото: московский князь Иван III (гравюра по Космографии А.Теве, 1575 год)

Почему правителя Московии Ивана III называли холопом

"Почему его крымский хан называл смердом, т.е. селянином, а потому, что он, во-первых, был рожден от простой московской служанки, а, во-вторых, Московское княжество было длительное время зависимо от Крымского ханства и платило ему дань", - объясняет Чухлиб.

Эмблема Гераев, правителей Крымского ханства - тамга (фото: uk.wikipedia.org)

Напомним, что московские цари перестали платить дань Крымскому ханству только в начале XVIII века. Последние "поминки" из Москвы в Бахчисарай отправлял Петр I, который в 1721 году переименовал Московское царство в Российскую империю, сам же стал титуловаться императором.

А до этого, как отмечает историк, вплоть до середины 17 века цари Крымского ханства запрещали московским князьям титуловаться "царями" и называли их смердами и холопами.

Грамота найдена польским историком Дариушем Колодзейчиком (фото: facebook.com/TChuhlib)