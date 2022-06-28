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Московити кажуть "давайте": 5 граматичних рис української мови, яких нема в російській

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Вівторок 28 червня 2022 13:22
Московити кажуть "давайте": 5 граматичних рис української мови, яких нема в російській Колаж РБК-Україна: Чим відрізняється українська і російська мова
Автор: Світлана Мащенко

Українська і російська мова дуже різні граматично, фонетично, орфоепічно, чому знаходяться нові й нові підтвердження. Що вже й говорити про милозвучність мови.

На такі особливості звернула увагу редакторка Ольга Васильєва.

Іменники української мови мають кличний відмінок

Він представлений закінченнями -о, -е, -є, -у, -ю і використовується, коли ми звертаємося до когось (чогось). Наприклад, Одесо, Миколаєве, Балакліє, Лисичанську, Маріуполю.

Наказовий спосіб дієслова першої особи множини

Представлений закінченнями -мо, -імо та вигуками "нумо" і "гайда": встаньмо, ходімо, працюймо; нумо до праці, гайда працювати.

"Московити кажуть - "давайте", - зазначила редакторка.

Особлива форма майбутнього часу дієслова

Синтетична (та, яка складається з одного слова) форма майбутнього часу дієслова: -робитиму, -робитимеш, -робитиме, -робитимемо, -робитимете, -робитимуть, -робитиметься, -робитимуться.

Формально є і аналітична форма (з двох слів): буду робити, будеш робити, буде робитися тощо. Однак вона менш органічна для нашої мови, тому небажана.

Ступені порівняння прикметників

В українській мові є синтетична форма вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників: тепліший - найтепліший.

Є і аналітична: більш теплий, найбільш теплий, якої краще уникати.

Найвищий ступінь можна додатково посилити префіксами що- та як-: найтепліший - щонайтепліший, якнайтепліший.

"У московита на всі варіанти буде "самый теплый", - додала Ольга Васильєва.

Давноминулий час дієслова

Такий час широко вживався у староукраїнській літературній мові XVI-XVIII ст. і зберігся дотепер: "Я читав був цю книжку, та забув її зміст".

Цю форму рекомендовано вживати в розмовному та художньому стилях для посилення колориту.

Раніше ми писали, чи співатимуть українські зірки російською мовою після війни.

Також повідомлялося, що українці вигадали "Словник сучасної мови".

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