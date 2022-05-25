Мошенники выманивают деньги у родственников военных ВСУ: важное заявление Генштаба

Мошенники стали звонить родственникам ВСУ, которые защищают родину от российских оккупантов, и пытаться выманить деньги и информацию о бойцах. Злоумышленники особо так "атакуют" семьи бойцов, которые или считаются пропавшими без вести, или попали в плен к врагу.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook .

"Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена"", - говорится в сообщении.

Кроме того, аферисты пытаются выведать личные данные украинских защитников, якобы с целью уточнения.

"Официально сообщаем, что представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средств и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа", - подчеркивают в Генштабе.

Так, всеми вопросами освобождения военнопленных занимаются исключительно органы государственной власти - это только в их компетенции.

"Никакого сбора средств со членов семей и близких не происходит", - обращают внимание военные.

Также в Генштабе призывают украинцев быть внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников.