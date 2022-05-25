ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мошенники выманивают деньги у родственников военных ВСУ: важное заявление Генштаба

Новина українською →
Среда 25 мая 2022 15:04
Мошенники выманивают деньги у родственников военных ВСУ: важное заявление Генштаба Коллаж РБК-Украина: мошенники пытаются нажиться на родных бойцов ВСУ
Автор: Владимир Костырин

Мошенники стали звонить родственникам ВСУ, которые защищают родину от российских оккупантов, и пытаться выманить деньги и информацию о бойцах. Злоумышленники особо так "атакуют" семьи бойцов, которые или считаются пропавшими без вести, или попали в плен к врагу.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

"Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена"", - говорится в сообщении.

Кроме того, аферисты пытаются выведать личные данные украинских защитников, якобы с целью уточнения.

"Официально сообщаем, что представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средств и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа", - подчеркивают в Генштабе.

Так, всеми вопросами освобождения военнопленных занимаются исключительно органы государственной власти - это только в их компетенции.

"Никакого сбора средств со членов семей и близких не происходит", - обращают внимание военные.

Также в Генштабе призывают украинцев быть внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников.

Ранее сообщалось, что СБУ освободила из плена оккупантов сына военнослужащей ВСУ. Рашисты удерживали мальчика в одном из сел Черниговской области. Захватчики позвонили ей и стали выдвигать требования для освобождения подростка. Военнослужащая обратилась за помощью в СБУ, и в результате спецоперации ребенок был спасен.

Напомним также, недавно в Украине поймали мошенников, которые "сдавали в аренду" несуществующее жилье переселенцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ мошенническая схема Обмен пленными
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество