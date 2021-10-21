Мошенники под видом "Новой почты" взламывают смартфоны украинцев и заражают вирусом

Украинцев предупредили о мошенниках, которые от имени "Новой почты" предлагают клиентам компании участвовать в "акции", в которой якобы можно выиграть деньги. Злоумышленники рассылают подобную информацию на мессенджеры граждан.
Об этом 21 октября передали в пресс-службе "Новой почты".
В "Новой почте" посоветовали тем, кто уже переходил по лже-ссылке от злоумышленников, обязательно осуществить проверку системы с помощью антивируса, а также обновить пароли всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы мошенники не смогли их взломать.
"Новая почта" предупредила о новой схеме мошенников (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Отметим, что "Новая почта" далеко не впервые оказывается под прицелом аферистов, которые, прикрываясь именем компании, придумали массу способов обмана украинцев и развода на деньги. Вот некоторые такие "свежие" примеры: от "НП" рассылали опасные письма-завлекухи, перед этим мошенники воровали деньги граждан через псевдосайт "Новой почты", а еще ранее мы писали о распространенной схеме "разводняка" через "НП".... и это только за последние несколько месяцев. Будьте бдительны и соблюдайте правила безопасного пользования сети.