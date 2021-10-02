Мошенники на украинку в ПриватБанке взяли огромный кредит: жертвой может стать каждый

В Украине мошенники получили доступ к чужому аккаунту банковского приложения ПриватБанка и увеличили кредитный лимит с нуля до 15 тыс. грн и сняли его. Впоследствии в магазине бытовой техники они потратили еще 15 тыс. кредитных гривен, купив товар на выплату.
Об этом муж пострадавшей женщины рассказал на специализированном форуме "Минфин".
Так, мошенники "сбросили" финансовый номер и вместо настоящего установили свой контакт. Они получили доступ и к кредитному лимиту, и к возможности получать другие долги в микрофинансовых организациях, оформлять рассрочки.
"По карте был поднят кредитный лимит с "0" до 15000 грн и практически полностью в этот же день, поздно ночью, снят наличными тремя частями. Попытались зайти в Приват24 через мобильную версию. В ответ получили очередной подарок, такого финансового номера в банке не существует", – пишет мужчина.
По его словам, карта хранилась в недоступном месте и никому ее номер не передавали. Поэтому мужчина надеется, что служба безопасности банка проведет свою работу вместе с сотрудниками полиции и накажет виновных.
Для того чтобы не стать следующей жертвой мошенников необходимо помнить и соблюдать простые правила:
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