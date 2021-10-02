Мошенники на украинку в ПриватБанке взяли огромный кредит: жертвой может стать каждый

Как мошенники обманули женщину

Так, мошенники "сбросили" финансовый номер и вместо настоящего установили свой контакт. Они получили доступ и к кредитному лимиту, и к возможности получать другие долги в микрофинансовых организациях, оформлять рассрочки.

"По карте был поднят кредитный лимит с "0" до 15000 грн и практически полностью в этот же день, поздно ночью, снят наличными тремя частями. Попытались зайти в Приват24 через мобильную версию. В ответ получили очередной подарок, такого финансового номера в банке не существует", – пишет мужчина.

По его словам, карта хранилась в недоступном месте и никому ее номер не передавали. Поэтому мужчина надеется, что служба безопасности банка проведет свою работу вместе с сотрудниками полиции и накажет виновных.

Как не стать жертвой "карточных" мошенников

Для того чтобы не стать следующей жертвой мошенников необходимо помнить и соблюдать простые правила: