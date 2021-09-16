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Нацполиция разоблачила мошенников, вымогавших деньги у чиновников

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 15:27
Нацполиция разоблачила мошенников, вымогавших деньги у чиновников Фото: нацполиция разоблачила преступную группировку в вымогательстве денег (npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Фигуранты публиковали в Интернете ложные новости, которые вредили деловой репутации политиков и чиновников, а за их удаление - требовали деньги. В домах фигурантов пока продолжаются обыски.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Нацполиции Украины.

Противоправную деятельность преступной группировки разоблачили сотрудники киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.

Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности "героев".

Нацполиция разоблачила мошенников, вымогавших деньги у чиновников

К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших.

Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия.

Распространение такой информации осуществлялось, пока лицо не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перевода на электронные кошельки. В настоящее время установлено четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тыс. грн.

По данным "Обозревателя", речь идет о сайте "Антикор".

Сейчас правоохранители проводят 7 обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

Участникам группировки грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в Киеве правоохранители задержали банду, которая планировала доставить в Украину около миллиона фальшивых долларов. В спецоперации участвовали более 100 силовиков.

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