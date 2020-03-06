Мошенники из России обманывали украинцев с банковскими картами: схема "развода"

В Украине раскрыли аферу с банковскими картами (Коллаж РБК-Украина)

В Украине раскрыта преступная схема во главе с россиянином

В Украине раскрыли мошенническую схему во главе с гражданином России. Аферисты обманным путем снимали деньги с банковских карточек украинцев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Действовали злоумышленники в Харькове.

Участники группировки познакомились на хакерском форуме. Россиянин координировал деятельность своих подопечных через мобильный мессенджер соцсетей, а двое харьковчан совершали все незаконные действия.

Мошенники приобрели себе специальные устройства скиммеры — оборудование, позволяющее считывать данные платежных карт и отслеживать вводимые PIN-коды. Такие устройства устанавливалось на банкоматы и терминалы самообслуживания. Аферисты получали данные банковских карт и делали дубликаты, а потом спокойно похищали денежные средства с "пластика".

Аферистов задержали в Харькове (фото: sbu.gov.ua)

Воров задержали на горячем — они пытались снять наличные в одном из банкоматов Харькова. При обыске у группы нашли скиммеры, поддельные банковские карты, а также компьютерную технику.

Сейчас "дельцам" придется отвечать по статье о незаконном использовании средств слежения (ч. 2 ст. 359 УК Украины). По Уголовному кодексу им "светит" от 3 до 7 лет за решеткой.

Мы также писали о том, что в Украине мошенники придумали новый "развод" с банком, который на самом деле является фейковым "финучреждением".