Афера с трудоустройством: в Украине раскрыта крупная схема

Афера с трудоустройством в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцы часто сталкиваются с мошенниками, которые предлагают трудоустройство

Афера с трудоустройством в Украине является одной из самых опасных мошеннических схем. Злоумышленники под видом работодателей, которые якобы предоставляют хорошо оплачиваемую и несложную работу, предлагают своим жертвам отправлять копии своих документов.

Украинцам также предлагают делать селфи с паспортом, и оплатить "услуги" агентства, чтобы якобы доказать свою порядочность. При этом на самом деле никакой работы не существует и все вакансии фейковые.

Но самое страшное это не потерять деньги за "комиссию за трудоустройство", и не получить работу, а то, что из-за слишком большой доверчивости с помощью ваших документов мошенники могут взять кредит на паспорт, данные которого, вы отошлете преступникам. Об этом сообщает Украинская ассоциация межбанковских платежных систем ЕМА.

Напомним, что в Тернопольской области мошенники придумали новую схему обмана. С помощью поддельных телефонных сим-карт преступники списывали деньги с банковских карточек своих жертв.

Мошенники звонили людям и представлялись сотрудниками мобильного оператора. Они просили назвать три последних номера, на которые и с которых звонили абоненты. После этого изготавливались новые сим-карты и списывались деньги с банковских карт.

Мы также писали о том, что в Украине мошенники придумали новый "развод" с банком, который на самом деле является фейковым "финучреждением".