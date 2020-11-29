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Мошенники придумали схему обмана с компенсацией за карантин: как не попасть на удочку

Автор: Анна Шиканова

Аферисты предлагают доверчивым украинцам выплаты от государства за карантин и пандемию

Мошенники в Украине очень быстро сориентировались в ситуации и начали использовать тяжелый период карантина для своих афер. В новой схеме злоумышленники предлагают вымышленные онлайн-компенсации за карантин. Они рассказывают, что государство готово поддержать граждан в условиях пандемии, но за то, чтобы "получить" эти деньги, преступники просят оплатить комиссию.

В сети появились предложения о возмещении компенсации за медицинские услуги или оплаты коммунальных услуг или за оплату товаров иностранного производства. Как работает схема мошенников, рассказали в пресс-службе НБУ.

Жертвам аферистов приходят смс-сообщения. Пользователи при нажатии на сообщение автоматически попадают на сервис мошенников. Далее на экране появляется информация о крупной компенсации, в размере 50 тысяч гривен. Но чтобы получить эти деньги, нужно оплатить комиссию в размере от 100 до 200 гривен.

Как отмечают в Нацбанке, обычно оплатой комиссии дело не заканчивается. Мошенники начинают требовать оплату за формирование счета, за верификацию и другие вымышленные услуги. И это происходит до тех пор, пока у жертвы не заканчиваются деньги на счету.

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Украинцам рекомендуют тщательно проверять любую информацию по поводу компенсаций и обращаться в профильные государственные учреждения по месту проживания.

Если мошенники все-таки смогли втереться в доверие, то нужно обратиться в киберполицию по номеру: 0800 505 170. Или же подать онлайн заявление на официальном сайте.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине появился новый вид мошенничества.

А также рассказывали о том, что аферисты нашли новую схему вымогательства через приложения для смартфонов.

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