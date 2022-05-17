Мошенники придумали новый способ "выдуривать" деньги с карточек украинцев

В чем состоит схема развода

На фейковой странице предлагается принять участие в опросе, перейдя по ссылке и получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН".

Далее пользователю предлагают предоставить персональные данные и совершить дополнительный платеж, в результате чего мошенники получают все реквизиты банковской карты, после чего снимают деньги.

Как не попасться на схему развода

Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах, а также настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).

Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте – немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг.