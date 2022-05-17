Шахраї придумали новий спосіб "видурювати" гроші з карток українців

У чому полягає схема розводу

На фейковій сторінці пропонується взяти участь в опитуванні, перейшовши за посиланням і отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН".

Далі користувачеві пропонують надати персональні дані і зробити додатковий платіж, в результаті чого шахраї отримують всі реквізити банківської карти, після чого знімають гроші.

Як не попастися на схему розлучення

Ніколи не вводьте реквізити платіжних карт на незнайомих і підозрілих вебсайтах, а також налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції).

Якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському вебсайті - негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного додатку, гарячої лінії банку (телефон вказаний на звороті картки) або через Інтернет-банкінг.