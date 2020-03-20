Мошенники придумали новую схему обмана для пенсионеров: в чем суть

В Киеве активизировались мошенники, которые пользуясь трудной ситуацией в стране, обманывают пенсионеров. Молодые люди звонят в квартиры пожилых людей и представляются сотрудниками "фонда Ахметова". Аферисты говорят, что хотят помочь украинцам лекарствами, но на деле это совсем не так. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Емченко.

"Сегодня мне 6 (шесть) моих близких знакомых написали. Молодые здоровые люди в Киеве звонят в двери квартир стариков. Представляются "Фондом Ахметова" (лгут, конечно) и говорят, что принесли от Фонда помощь/лекарства (снова лгут)", - предупредила в соцсети Емченко.

Наталья сообщила, что людям стоит остерегаться таких мошенников, так как они могут принести вред и легко войти в доверие.

"Это - не сотрудники фонда. Это - чумные мошенники. Прошу вас, расскажите своим родным и соседям, чтобы они НЕ открывали двери якобы представителям Фонда. Расскажите, что это - мошенники. И что они могут причинить вред. В сложные времена так бывает. Берегите себя и своих близких", - написала Емченко.

Как ранее мы писали, в Украине активизировали новую схему аферы для того, чтобы выманивать деньги у доверчивых пенсионеров. Преступники обещали выплатить старикам 13-ю пенсию, но вместо этого - обманом получали данные о банковских карточках.