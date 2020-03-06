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Мошенники придумали новую схему для пенсионеров: обещают еще одну пенсию

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 13:23
Мошенники придумали новую схему для пенсионеров: обещают еще одну пенсию
В Украине раскрыли новую схему мошенничества (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники придумали новую аферу для для доверчивых пенсионеров

В Украине активизировали новую схему аферы для того, чтобы выманивать деньги у доверчивых пенсионеров. Преступники обещали выплатить старикам 13-ю пенсию, но вместо этого - обманом получали данные о банковских карточках.

Как рассказала пенсионерка из Киева Татьяна Павленко для издания "Сегодня", к ней под видом работников социальных служб пришли мошенники и предложили оформить документы для получения 13 пенсии, которая якобы гарантирована государством.

Они рассказали ей о законе и объяснили, какие данные нужны для оформления выплаты. При этом преступники указали, что деньги выплачивают не сразу, а прохождение документов займет некоторое время. Павленко сообщила мошенникам данные банковской карточки и после "оформления" фейковые социальные работники исчезли.

"Звонила, звонила постоянно. Телефон был вне зоны, и я тогда уже поняла. Затем я выяснила, что они по нашему району ходили и нажились на нас, таких доверчивых, и исчезали", - рассказала пенсионерка.

Пока Павленко пыталась дозвониться по указанным телефонам, аферисты успели снять с ее пенсионного счета около 1500 гривен. После этого пенсионерка обратилась в банк с просьбой заблокировать карту.

"Если кто-то приходит к вам и предлагает "13-ю пенсию", знайте – это мошенник. С таким человеком ни в коем случае нельзя говорить, и конечно же, ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные, а именно – не говорите, когда была выпущена карта, когда заканчивается ее срок, не сообщайте любые коды", - предостерегла пенсионеров эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

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