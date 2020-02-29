Мошенники придумали новую схему обмана: подробности аферы

Новая афера - как дурачат украинцев

Аферисты придумали, как одурачить украинцев

Аферисты придумали новую схему обмана в Тернопольской области. Полиция рассказала, как через поддельные телефонные сим-карты аферисты списали деньги с банковских карточек жертв. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Оказывается, что злоумышленники звонили и представлялись сотрудниками мобильного оператора, а потом просили назвать три последних номера, на которые и с которых звонили абоненты. В дальнейшем, с помощью имеющейся информации, изготавливались новые сим-карты, а дальше происходило списание денег с банковских карт.

Женщина из Тернополя рассказала, как ей позвонил неизвестный, назвался представителем оператора и сообщил, что на линии ведутся работы и возможны сбои, а для того, чтобы не потерять сим-карту, попросил женщину продиктовать номера, на которые она звонила, и с которых получала звонки.

После завершения разговора сим-карта была заблокирована. Женщина была уверена, что неудобства возникли из-за ремонтных работ, однако выяснилось, что карта заблокирована и на нее изготовлен дубликат.

После этой манипуляции с банковской кредитной карты сняли почти 13 тысяч гривен. Пострадавшая сообщила об этом в полицию, на данный момент мошенник разгуливает на свободе, личность установить не удалось.

Чтобы избежать лишних проблем украинцам советуют никому и никогда не сообщать личные данные. В случае поступления якобы из банка электронных писем или звонков с запросами о личной информации, не отвечайте на них, а также обратитесь в сервисный центр своего мобильного оператора.

В случае потери или блокировки телефонной сим-карты, к которой "привязана" ваша банковская карта, прежде всего необходимо лично обратиться в банк с заявкой о блокировке платежного документа.

Напомним, что главный "контролер" Украины раскрыл схемы афер, на которые может попасться каждый.