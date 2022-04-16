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Мошенники придумали, как нажиться на войне: жертвой может стать каждый

Коллаж РБК-Украина: мошенники наживаются на войне в Украине
Автор: Светлана Мащенко

Мошенники придумали, как нажиться на войне в Украине. Они работают по нескольким "телефонным схемам", и попасться на удочку может каждый.

Об этом рассказали в Национальной полиции Хмельницкой области.

Правоохранители сообщают, что всего за двое суток они получили почти десяток сообщений о подозрительных звонках.

Как работает схема обмана

В первой схеме украинцам предлагают перечислить средства на нужды военных, во второй - вызволить родных из плена за деньги.

"К счастью, никто из тех, к кому звонили, не спешил с пересчетами, а сначала обратился в полицию, чтобы тщательно проверить информацию", - рассказали полицейские.

Правоохранители говорят, что для мошенников нет ничего святого, поэтому они придумывают новые схемы даже в условиях войны, спекулируя на чувствах родителей, на патриотических чувствах и желании помочь.

Что делать, если вам позвонили мошенники

Правоохранители советуют ни в коем случае не поддаваться на такие хитрости и не давать себя обмануть.

"Не действуйте под влиянием эмоций. В случае подобных звонков фиксируйте номер, с которого вам звонили и сообщайте о попытке мошенничества на линию "102", - порекомендовали в полиции.

Ранее мы писали, что мошенники создали фейковый сайт "Повернись живим", чтобы обворовывать неравнодушных людей.

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мошенническая схема