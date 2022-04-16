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Шахраї придумали, як нажитися на війні: жертвою може стати кожен

Колаж РБК-Україна: Шахраї наживаються на війні в Україні
Автор: Світлана Мащенко

Шахраї придумали, як нажитися на війні в Україні. Вони працюють за кількома "телефонними схемами", і попастися на вудку може кожен.

Про це розповіли в Національній поліції Хмельницької області.

Правоохоронці повідомляють, що всього за дві доби вони отримали майже десяток повідомлень про підозрілі дзвінки.

Як працює схема обману

В першій схемі українцям пропонують перерахувати кошти на потреби військових, в другій - визволити рідних з полону за кошти.

"На щастя, ніхто з тих, до кого телефонували, не поспішав з перерахунками, а спершу звернувся до поліції, щоб ретельно перевірити інформацію", - розповіли поліцейські.

Правоохоронці кажуть, що для шахраїв нема нічого святого, тому вони вигадують нові схеми навіть в умовах війни, спекулюючи на почуттях батьків, на патріотичних почуттях і бажанні допомогти.

Що робити, якщо вам зателефонували шахраї

Правоохоронці радять в жодному разі не піддаватися на такі хитрощі та не давати себе ошукати.

"Не дійте під впливом емоцій. У випадку подібних дзвінків фіксуйте номер, з якого вам телефонували та повідомляйте про спробу шахрайства на лінію "102", - порекомендували в поліції.

Раніше ми писали, що шахраї створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих людей.

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