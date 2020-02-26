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Мошенники придумали наглую аферу в соцсетях: схема обмана

STYLERЖизнь    26.02.2020 - 10:01
Мошенники придумали наглую аферу в соцсетях: схема обмана
Мошенники обманывают доверчивых украинцев (Коллаж РБК-Украина)

Наглые мошенники снова стали применять старую схему обмана украинцев

Мошенники в Украине вернулись к старому способу "развода" на деньги доверчивых людей. Аферисты взламывают страницы в соцсетях, а потом от имени людей просят помощи. Обманщики не учитывают одного фактора, что аферу можно быстро раскрыть, если позвонить по телефону человеку, который якобы пытается одолжить у вас крупную сумму денег.

"Сегодня получил сообщение от друга. Мол, он потерял банковскую карточку, но ему нужно вывести деньги. И не мог бы я дать свою карточку?Но мошенники не учли один нюанс: если кто-то из друзей просит одолжить ему деньги, я наберу этого человека, чтобы идентифицировать ее по голосу", - рассказал украинец Алексей изданию "Сегодня".

Алексей позвонил другу и оказалось, что его страницу взломали. После этого приятель украинца поменял пароль от аккаунта и на этом разговор с мошенниками закончился.

"Обратились аферисты не только ко мне, а еще к нескольким десяткам знакомых моего друга. И все быстро разоблачили темную схему", – отметил Алексей.

Мы рекомендуем всем, перед тем, как собираться помочь человеку, позвоните ему и уточните, действительно ли это он попросил вас об услуге.

Напомним, что ранее мошенники придумали наглую схему обмана украинцев, пытаясь выведать секретные данные с банковской карты ПриватБанка.

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