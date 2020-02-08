Мошенники придумали наглую аферу с банковскими картами: схема обмана

Мошенники пытаются украсть деньги с карты банка (фото: РБК-Украина)

Мошенники выведывают у украинцев данные с карты ПриватБанка

Мошенники придумали наглую схему обмана украинцев, пытаясь выведать секретные данные с банковской карты ПриватБанка. Как работает схема обмана, и как не попасться на удочку – в материале.

С журналистами Styler связался мужчина, которого пытались "развести" аферисты. Он сообщил, что на его мобильный номер позвонил якобы представитель ПриватБанка и предупредил, что с его карты сняли крупную сумму.

"Работник банка" спросил, давно ли мужчина рассчитывался картой. Когда ему ответили, что картой пользуются редко, в основном рассчитываясь через мобильное приложение, звонивший настоял на том, чтобы клиент банка нашел карту. После чего попросил перевернуть ее и назвать цифры на обороте (CVV код. – Ред.)

"Возьмите карту в руки, переверните магнитной лентой вверх, никаких пинкодов карты называть не надо…" - сказал "представитель ПриватБанка".

Мужчина, которого пытались обмануть, говорит - понял подвох лишь увидев номер, с которого звонили. Ведь код операторов ПриватБанка 056, а в данном случае код был 091 (мобильная связь "Утел").

Когда же потенциальная жертва обмана рассмеялась в трубку, аферист ответил "Я вижу, что не л*х", и положил трубку.

Styler напоминает украинцам, что представители банка никогда не спрашивают все комбинации цифр на карте: номер карты (16 цифр), срок действия карты и CVV-код).