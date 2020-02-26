Шахраї придумали зухвалу аферу в соцмережах: схема обману

Шахраї обманюють довірливих українців (Колаж РБК-Україна)

Нахабні шахраї знову стали застосовувати стару схему обману українців

Шахраї в Україні повернулися до старого способу "розводу" на гроші довірливих людей. Аферисти зламують сторінки в соцмережах, а потім від імені людей просять про допомогу.. Ошуканці не враховують одного фактора, що аферу можна швидко розкрити, якщо зателефонувати людині, яка нібито намагається позичити у вас велику суму грошей.

"Сьогодні отримав повідомлення від одного друга. Мовляв, він втратив банківську картку, але йому потрібно вивести гроші. І не міг би я дати свою картку?Але шахраї не врахували один нюанс: якщо хтось з друзів просить позичити йому гроші, я наберу цієї людини, щоб ідентифікувати її по голосу", - розповів українець Олексій виданню "Сегодня".

Олексій подзвонив другу і виявилося, що його зламали сторінку. Після цього приятель українця поміняв пароль від аккаунта і на цьому розмова з шахраями закінчився.

"Звернулися аферисти не тільки до мене, а ще до кількох десятків знайомих мого друга. І все швидко викрили темну схему", – зазначив Олексій.

Ми рекомендуємо всім, перед тим, як збиратися допомогти людині, зателефонуйте їй і дізнайтеся, чи це дійсно вона попросила вас про послугу.

Нагадаємо, що раніше шахраї придумали нахабну схему обману українців, намагаючись вивідати секретні дані з банківської картки ПриватБанку.