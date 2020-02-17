Мошенники придумали наглую аферу с банкоматами: схема обмана

В Украине мошенники придумали еще один способ обманывать людей, которые снимают деньги в банкоматах. Злоумышленники устанавливают камеры наблюдения на аппараты, а потом пользуются данными банковских карт. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

На странице рассказали, как в Киеве в Печерском районе мужчина увидел камеру на одном из банкоматов ПриватБанка и двоих людей рядом с ним. После того, как он начал звонить в полицию, мужчины ретировались.

К сожалению, незнакомцы успели скрыться до приезда патрульных. Заявитель не смог запомнить приметы вероятных нарушителей из-зза темноты. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группа для выяснения всех обстоятельств. Предварительно установлено, что посторонний предмет оказался портативной видеокамерой.

В Киеве мошенники установили камеру на банкомат (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети отреагировали на данный факт в комментариях.

Еще повезло, что не грохнули... Он же их видел, хоть и издалека.

А я б і не помітила, подумала б що так треба. Тепер буду уважніше дивитись.

Таку велику камеру встановили на самому видному місці. Тільки б сліпий не помітив.

Добре що знайшлась людина якій не усе одно.

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