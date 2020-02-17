Шахраї придумали зухвалу аферу з банкоматами: схема обману

В Україні шахраї придумали ще один спосіб обманювати людей, які знімають гроші в банкоматах. Зловмисники встановлюють камери спостереження на апарати, а потім користуються даними банківських карток. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

На сторінці розповіли, як у Києві в Печерському районі чоловік побачив камеру на одному з банкоматів ПриватБанку і двох людей поруч з ним. Після того, як він почав дзвонити в поліцію, чоловіки ретирувалися.

На жаль, незнайомці встигли втекти до приїзду патрульних. Заявник не зміг запам'ятати прикмети ймовірних порушників через темряву. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин. Попередньо встановлено, що сторонній предмет виявився портативною відеокамерою.

У Києві шахраї встановили камеру на банкомат (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі відреагували на цей факт в коментарях.

Ще пощастило, що не гримнули... Він їх бачив, хоч і здалеку.

А я б і не помітила, подумала б що так треба. Тепер буду уважніше дивитись.

Таку велику камеру встановили на самому видному місці. Тільки б сліпий не помітив.

Добре що знайшлась людина якій не все одно.

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