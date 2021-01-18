Мошенники отправляли туристов в никуда: в Запорожье раскрыта масштабная афера

В Запорожье мужчина и женщина организовали фейковый туристический бизнес. Они предлагали туристам несуществующие путевки, брали деньги, а потом исчезали. Таким образом им удалось обмануть более двух десятков украинцев.

Как рассказали в киберполиции Запорожья, мошенниками были 30-летний мужчина и его 23-летняя сожительница. Они с помощью социальных сетей предлагали туристические путевки. От своих клиентов они требовали стопроцентную предоплату на банковскую карту.

После получения денег, они удаляли объявление, а обманутых клиентов просто блокировали. На счету мошенников оказалось более 20 обманутых граждан и почти 400 тысяч гривен.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет", - рассказали в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

По месту проживания мошенников сейчас проведен обыск, изъяты компьютерная техника и телефоны. Расследование на данный момент продолжается. Полиции предстоит выяснить, сколько еще человек мошенникам удалось обдурить и выманить деньги.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники провернули новую схему с клиентом такси. У жителя Харькова украли данные его аккаунта и попытались покататься за его счет на несколько тысяч гривен.

А также рассказывали о том, что аферисты придумали новую схему обмана с помощью мобильного телефона.