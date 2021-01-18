Шахраї відправляли туристів в нікуди: у Запоріжжі розкрито масштабну аферу

У Запоріжжі чоловік і жінка організували фейковий туристичний бізнес. Вони пропонували туристам вигадані путівки, брали гроші, а потім зникали. Таким чином їм вдалося обдурити понад два десятки українців.

Як розповіли в кіберполіції Запоріжжя, шахраями були 30-річний чоловік і його 23-річна співмешканка. Вони за допомогою соціальних мереж пропонували туристичні путівки. Від своїх клієнтів вони вимагали стовідсоткову передоплату на банківську картку.

Після отримання грошей, вони видаляли оголошення, а обдурених клієнтів просто блокували. На рахунку шахраїв виявилося понад 20 ошуканих громадян і майже 400 тисяч гривень.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років", - розповіли в департаменті кіберполіції Національної поліції України.

За місцем проживання шахраїв зараз проведений обшук, вилучені комп'ютерна техніка і телефони. Розслідування на цей момент триває. Поліції належить з'ясувати, скільки ще людей шахраям вдалося обдурити та виманити гроші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї здійснили нову схему з клієнтом таксі. У жителя Харкова вкрали дані його облікового запису і спробували покататися його коштом на кілька тисяч гривень.

А також розповідали про те, що аферисти придумали нову схему обману за допомогою мобільного телефону.