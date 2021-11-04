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Мошенники начали наживаться на больных с COVID-19: в Одессе требуют деньги за кислород

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Одесса, Четверг 04 ноября 2021 09:32
Мошенники начали наживаться на больных с COVID-19: в Одессе требуют деньги за кислород Мошенники начали наживаться на больных с COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Одессе мошенники начали требовать деньги у больных с коронавирусом за использование кислородных конденсаторов. При этом они представлялись волонтерами.

Об этом рассказала руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

Как отметила волонтер, организация предоставляет кислородное оборудование для лечения тяжелобольных пациентов на дому абсолютно бесплатно. Однако этой ситуацией решили воспользоваться мошенники.

Сначала к подопечным фонда начали звонить неизвестные с требованием вернуть кислородные концентраторы немедленно. Выяснить, кто звонил, не удалось.

А потом двум подопечным позвонили с требованием оплатить использование кислородных установок 5000 гривен. Также неизвестные позвонили благотворителям от имени фонда и попросили скинуть на карту 15 тысяч гривен.

"Откуда они берут телефоны (наш база закрыта), отслеживают ли, когда на такси отправляем, или опять же, добрые соседи пациентов – пытаемся разобраться. Еще раз сообщаю, что кислород фонд предоставляет бесплатно, никто не может требовать у вас деньги. В конце концов, это же прописано в договоре, который подписывает каждый пациент! А также все сборы проводятся в сети и на счета фонда. Я никогда не посылаю кого-то просить деньги от своего имени", - подчеркнула Ножевникова.

Она попросила сообщать о подобных ситуациях ей и по поводу возврата связываться только напрямую с ней и ее помощницей. Данные карт и номера телефонов сотрудники фонда уже передали в банк и в правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы писали о том, что сбор денег на спасение маленькой украинки обернулся скандалом.

А также рассказывали о том, что мошенники придумали наглую схему "развода" украинцев через "Новую почту".

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