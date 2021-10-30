Мошенники придумали наглую схему "развода" украинцев через "Новую почту" (видео)

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме через "Новую почту", когда злоумышленники забирают посылки с дорогостоящими предметами по поддельным документам, а нужную информацию обманом выманивают у владельцев. Недавно жертвой такого "развода" стал киевлянин, который в итоге потерял 90 тысяч гривен.

Как работает схема

Так, с мужчиной связался аферист из Полтавы, который представился Александром, по объявлению о продаже металлоискателя и договорится о сделке.

"Дословно передаю вам, как он написал: "Здравствуйте, готов организовать полную предоплату. Но при условии, что девайс хотя бы приедет на отделение. Предлагаю сделать следующим образом - отправку сделать на себя, получить средства, сменить получателя на меня. Качественно упаковать, ну и оценить в восемь тысяч гривен, чтобы не переплачивать", - рассказал житель столицы Игорь Краснопольский.

Он так и поступил - отправил посылку на отделение "Новой почты". И вот на следующий день мошенник пришел в почтовое отделение, показал липовые документы с ФИО своей жертвы, и забрал "покупку". Обманутый киевлянин свои деньги так и не получил.

Возмущенный пострадавший написал жалобу на "Новую почту", и теперь надеется получить компенсацию от компании. Претензия заключается в том, что сотрудники почтового отделения просто передали его посылку "левому" человеку с поддельными документами.

Что говорят в "Новой почте"

В то же время руководитель отдела №2 "Новой почты" Виталий Закутний отметил, что отправитель сам предоставил мошеннику все данные: имя, фамилия и номер экспресс накладной.

И тут есть еще один важный нюанс: объявленная стоимость 8 тысяч гривен, которую предложил указать аферист - взята неслучайно.

"В таком случае для получения данного груза не нужен был паспорт. Потому что до 15 тысяч идентификация может производиться по любым документам", - обратил внимание представитель компании.

Так, никаких нарушений условий выдачи и предоставления услуг со стороны работника отделения в "НП" не видят.

Мнение юриста

Специалист юриспруденции стал в данном случае на сторону "Новой почты". Эксперт считает, что пострадавшая сторона вряд ли сможет добиться от компании компенсации.

"Если работник отделения попросил предъявить документ, ему этот документ предъявили, то он посмотрел, что визуально люди похожи. То у него нет обязанности подробно проверять, идентифицировать. Относительно имущества стоит сказать, что человек самостоятельно оценил его в 8 тысяч гривен, сложно говорить о 90 тысячах. Поэтому по моему мнению мало вероятно, что ему удастся привлечь к имущественной ответственности "Новую почту"", - говорит юрист Тарас Захаров.

Видео: в Полтаве мошенник по поддельным документам забрал чужую посылку на 90 тысяч гривен через "Новую почту"