Шахраї почали наживатися на хворих з COVID-19: в Одесі вимагають гроші за кисень

В Одесі шахраї почали вимагати гроші у хворих з коронавірусом за використання кисневих конденсаторів. При цьому вони представлялися волонтерами.

Про це розповіла керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначила волонтер, організація надає кисневе обладнання для лікування тяжкохворих пацієнтів вдома абсолютно безкоштовно. Однак цією ситуацією вирішили скористатися шахраї.

Спочатку до підопічних фонду почали телефонувати невідомі з вимогою повернути кисневі концентратори негайно. З'ясувати, хто дзвонив, не вдалося.

А потім двом підопічним подзвонили з вимогою оплатити використання кисневих установок 5000 гривень. Також невідомі подзвонили благодійникам від імені фонду і попросили скинути на карту 15 тисяч гривень.

"Звідки вони беруть телефони (наш база закрита), чи відстежують, коли на таксі відправляємо, або знову ж таки, добрі сусіди пацієнтів - намагаємося розібратися. Ще раз повідомляю, що кисень фонд надає безкоштовно, ніхто не може вимагати у вас гроші. Зрештою, це ж прописано в договорі, який підписує кожен пацієнт! А також всі збори проводяться в мережі та на рахунки Фонду. Я ніколи не посилаю когось просити гроші від свого імені", - підкреслила Ножевнікова.

Вона попросила повідомляти про подібні ситуації їй і з приводу повернення зв'язуватися тільки безпосередньо з нею і її помічницею. Дані карт і номери телефонів співробітники фонду вже передали в банк і в правоохоронні органи.