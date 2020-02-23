Мошенники массово устанавливают камеры слежения в банкоматы: подробности

Мошенники массово устанавливают камеры слежения в банкоматы, пытаясь таким образом одурачить украинцев, чтобы заполучить чужие деньги. Эксперты поделились своими знаниями по данному вопросу и рассказали, как скрыть данные своей банковской карты при снятии денег в банкомате.

Аферисты крепят камеры возле банкоматов, чтобы узнать пин-код. На днях прибор для видеонаблюдения был обнаружен в центре Киева. А бывают такие камеры, что даже заметить трудно, передает "Сегодня".

Эксперт Александр Карпов, директор Украинской ассоциации членов платежных систем убеждает, что помимо камер аферисты устанавливают в банкоматах еще и специальные устройства на картоприемник, которые считывают остальную информацию с карты.

"Устройства размером с одну треть карты, толщиной - уже чем карта. Металлические, они вставляются внутрь. И вы их не найдете ни при каких условиях", - прокомментировал он.

Чтобы уберечь себя от аферы украинцам настоятельно рекомендуют быть бдительнее и не дать мошенникам записать пин-код. Для этого одной рукой стоит прикрывать цифры, которые вводите.

Специалисты убеждают, где бы ни стояла видеокамера, видеосигнал захватит ваши пальцы и видно, где и какие цифры вы нажимаете, не будет. Также стоит помнить, что самые опасные банкоматы расположены в наиболее людных местах: на вокзалах, возле остановок, в торговых центрах или просто на улице.