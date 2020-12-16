ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шахрай за допомогою "вірусу" обікрав українців на мільйон: як працювала схема

Полтавська область, Середа 16 грудня 2020 20:06
Шахрай за допомогою "вірусу" обікрав українців на мільйон: як працювала схема
Шахрай придумав схему отримання доступу до онлайн-банкінгу українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні викрили шахрая, який за допомогою спеціального "вірусу" - шкідливого програмного забезпечення для злому облікових записів користувачів - привласнив майже мільйон гривень громадян.

Від дій зловмисника постраждали близько ста людей, передали 16 грудня в Департаменті кіберполіції НПУ.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник зламував облікові записи мобільних телефонів і збирав персональні дані користувачів, за допомогою яких перевипускав сім-карти та отримував доступ до онлайн-банкінгу.

Злочинця викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинності Полтавській області спільно зі слідчим відділом кременчуцької поліції.

Як було встановлено, 31-річний чоловік використовував шкідливе ПЗ для злому облікових записів і доступу до телефонних книг користувачів. Серед контактів фігурант вибирав номери близьких родичів своєї жертви. Використовуючи таку інформацію, він здійснював віддалений перевипуск сім-карт через оператора мобільного зв'язку.

Разом з доступом до "сімки" потерпілих зловмисник отримував доступ і до їх онлайн-банкінгу, звідки привласнював гроші.

Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Слідчі дії тривають.

Як захиститися від подібного шахрайства

Кіберполіцейські дали рекомендації громадянам, як можна убезпечити себе від подібної схеми шахрайства

  • потрібно створювати надійні складні паролі, що містять букви, цифри та символи;
  • слід відключити віддалену заміну сім-карти;
  • бажано мати окремий фінансовий номер, який не використовується для спілкування і не прив'язаний до соцмереж;
  • потрібно звертатися до мобільного оператора у разі зникнення мобільного зв'язку на тривалий час

Раніше повідомлялося, що МВС попередили українців про зловмисників, які через Telegram виманюють гроші.

Також ми писали про те, що в Україні шахраї придумали схему обману з компенсацією за карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя хакеримошенничествокиберпреступностьКиберполиция

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся