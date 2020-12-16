Шахрай за допомогою "вірусу" обікрав українців на мільйон: як працювала схема

Шахрай придумав схему отримання доступу до онлайн-банкінгу українців (колаж РБК-Україна)

В Україні викрили шахрая, який за допомогою спеціального "вірусу" - шкідливого програмного забезпечення для злому облікових записів користувачів - привласнив майже мільйон гривень громадян.

Від дій зловмисника постраждали близько ста людей, передали 16 грудня в Департаменті кіберполіції НПУ.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник зламував облікові записи мобільних телефонів і збирав персональні дані користувачів, за допомогою яких перевипускав сім-карти та отримував доступ до онлайн-банкінгу.

Злочинця викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинності Полтавській області спільно зі слідчим відділом кременчуцької поліції.

Як було встановлено, 31-річний чоловік використовував шкідливе ПЗ для злому облікових записів і доступу до телефонних книг користувачів. Серед контактів фігурант вибирав номери близьких родичів своєї жертви. Використовуючи таку інформацію, він здійснював віддалений перевипуск сім-карт через оператора мобільного зв'язку.

Разом з доступом до "сімки" потерпілих зловмисник отримував доступ і до їх онлайн-банкінгу, звідки привласнював гроші.

Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Слідчі дії тривають.

Як захиститися від подібного шахрайства

Кіберполіцейські дали рекомендації громадянам, як можна убезпечити себе від подібної схеми шахрайства

потрібно створювати надійні складні паролі, що містять букви, цифри та символи;

слід відключити віддалену заміну сім-карти;

бажано мати окремий фінансовий номер, який не використовується для спілкування і не прив'язаний до соцмереж;

потрібно звертатися до мобільного оператора у разі зникнення мобільного зв'язку на тривалий час

Раніше повідомлялося, що МВС попередили українців про зловмисників, які через Telegram виманюють гроші.

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