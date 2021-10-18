Мощный звездопад Ориониды: когда смотреть и как загадать желание

Пик Орионид придется на 20-21 октября. В целом этот метеорный поток начинается 2 октября и заканчивается 29 октября. С 20 по 22 октября на небе можно увидеть в среднем до 20-25 метеоров в час. Радиант расположен между созвездиями Ориона и Близнецов.

В ночь с 21 на 22 октября метеорный поток Ориониды достигнет своей максимальной активности. Эти метеоры очень активные и их можно легко пропустить на небе. Наблюдать стоит с полуночи часов до двух. Обратите внимание – эти метеоры производят в небе длинные вспышки света.

Увидеть Ориониды можно и без специальной техники. Лучше всего наблюдать за ними за городом, чтобы огни не мешали вам увидеть вспышки на небе. Возьмите спальные мешки и пледы, горячий чай в термосе и отправляйтесь на природу. Смотреть нужно на юго-восток.

Как правильно загадать желание

Традиция загадывать желание на падающую звезду – очень древняя. Считается, что в таком случае оно обязательно сбудется. Определитесь с желанием заранее, можете даже записать его на листочке.

Важно! Никогда не формулируйте свои желания с использованием частицы "не" – Вселенная их просто не услышит. Говорите о своем желании так, как будто оно уже сбылось – в настоящем времени.