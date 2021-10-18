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Потужний зорепад Оріоніди: коли дивитися і як загадати бажання

Автор: Анна Шиканова

Осінній зорепад Оріоніди - один з найпотужніших метеорних потоків. Свою назву цей зорепад отримав через метеори, які ніби вилітають із сузір'я Оріона.

Коли настане пік зорепаду Оріоніди, як за ним можна поспостерігати і як правильно загадати бажання, розповіли в ТСН.

Пік Оріонід припаде на 20-21 жовтня. В цілому цей метеорний потік починається 2 жовтня і закінчується 29 жовтня. З 20 по 22 жовтня на небі можна побачити в середньому до 20-25 метеорів на годину. Радіант розташований між сузір'ями Оріона і Близнюків.

У ніч з 21 на 22 жовтня метеорний потік Оріоніди досягне своєї максимальної активності. Ці метеори дуже активні і їх можна легко пропустити на небі. Спостерігати варто з півночі годин до двох. Зверніть увагу - ці метеори виробляють в небі довгі спалахи світла.

Побачити Оріоніди можна і без спеціальної техніки. Найкраще спостерігати за ними за містом, щоб вогні не заважали вам побачити спалахи на небі. Візьміть спальні мішки та пледи, гарячий чай в термосі та вирушайте на природу. Дивитися потрібно на південний схід.

Як правильно загадати бажання

Традиція загадувати бажання на падаючу зірку - дуже давня. Вважається, що в такому випадку воно обов'язково збудеться. Визначтеся з бажанням заздалегідь, можете навіть записати його на листочку.

Важливо! Ніколи не формулюйте свої бажання з використанням частки "не" - Всесвіт їх просто не почує. Говоріть про своє бажання так, як ніби воно вже збулося - в теперішньому часі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як загадати бажання за допомогою простої склянки води.

А також ми розповідали про те, коли в жовтні настане повний місяць і що воно принесе.

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