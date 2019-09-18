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Синоптики спрогнозировали скорое потепление

Новости » Общество    18.09.2019 - 11:59
Синоптики спрогнозировали скорое потепление
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Потепление в Украине ожидается до конца недели

Погода в Украине до конца недели начнет улучшаться, ожидается значительное потепление. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, пятница и суббота еще будут относительно холодными, но с воскресенья - 22 сентября - начнет теплеть и в начале следующей недели ожидается теплая погода.

Синоптики спрогнозировали скорое потепление

Напомним, ранее сообщалось, что на Украину надвигаются заморозки, которые прогнозируются на ближайшие дни - 20-22 сентября. В Карпатах и на высокогорье возможен снег, а завтра, 19 сентября, по всей стране пройдут дожди. Также сообщается, что порывистый ветер начнет постепенно ослабевать, скорость ветра будет опускаться ниже штормовых значений.

Сегодня, 18 сентября, погода в Украине резко ухудшилась - по всей стране объявили штормовое предупреждение. По Киеву и Киевской области днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Ночью в западных областях, а днем и по всей в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Также почти во всех регионах пройдут дожди, без осадков только в Николаевской области.

В Киеве ожидается сильный ветер
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