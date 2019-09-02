Мощный циклон из Европы: синоптики сделали экстренное предупреждение

Погода в Украине 2 сентября будет теплой, но в ночное время возможны существенные снижения температур. При этом, в некоторых регионах ожидаются ливневые грозы. Циклон затронет западные регионы. Об этом сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра.

Уровень тепла в Украине в понедельник будет достаточно высоким - +27… +32 градуса. Традиционно, теплее всего будет на юге страны - +30… +32 градуса. При этом в регионах, где ожидается гроза, температура останется на прежнем уровне – до +29… +31 градуса тепла. К слову, грозовые ливни ожидаются в Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях. В других же областях будет солнечно с переменной облачностью.

Погода в Украине 2 сентября - синоптики предупредили о приближении циклона (скриншот: meteo.gov.ua)

В ночное время средняя температура будет равна +14… +17 градусам тепла. В южных регионах – до +16… +19 градусов.

Также синоптики предупредили, что 1-4 сентября будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Стоит отметить, что наши предки заметили, если в этот день бывает гром, то осень будет долгой.

Напомним, что ранее свой прогноз на 2 сентября дала синоптик Наталья Диденко. По данным Диденко, ночью ожидается похолодание до +12… +17 градусов. В понедельник сухая малооблачная погода ожидается практически повсеместно. В Карпатах разве что - локальный дождь, гроза. Температура воздуха еще улыбается лету, оглядываясь, выворачивая шею, +28… +32 градуса. Но ночная и утренняя уже дергают за руку вперед, в осень, +12… +17 градусов.

Погода в Украине 2 сентября - синоптики предупредили о приближении циклона (коллаж: РБК-Украина)

Ранее РБК-Украина сообщало, что на следующей неделе температура в Украине опустится до +9.