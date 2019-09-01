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В Украину возвращаются грозы

Новости » Общество    01.09.2019 - 20:29
В Украину возвращаются грозы
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза

Погода в Украине завтра, 2 сентября, будет преимущественно сухой, дождь ожидается местами в западных областях страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 2 сентября без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью от +12 до +17 градусов, на побережье морей до +21, в восточных областях местами от +8 до +11. Днем воздух прогреется до +32 градусов.

Напомним, погода на следующей неделе ухудшится, ожидается ночное понижение температуры до +9.

Так, по данным синоптиков неделя в Украине начнется с грозовых дождей в западных областях. Во вторник температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +32, ночью от +12 до +17.

По прогнозу Наталки Диденко, 2 сентября в Украине сохранится жаркая летняя погода. Лишь в западных областях возможны локальные дожди. Температура воздуха днем поднимется до +32. В частности, в начале недели в Украине сохранится еще летняя, преимущественно солнечная и жаркая погода. Однако в западных областях возможны локальные дожди с грозами. В понедельник температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +32 градусов, однако ночью и утром столбики термометров опустятся до отметок +12-17.

На следующей неделе температура в Украине опустится до +9 В Украине завтра ожидается жара до +32
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