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Мощный тайфун накрыл Японию: пострадали десятки тысяч людей (видео)

Автор: Анна Киселева

Десятки тысяч людей вынуждены уехать из зоны активности тайфуна Хайшен

Мощный тайфун Хайшэн накрыл Японию. Природная катастрофа обрушилась на юг страны. Ливневые дожди и сильный ветер со скоростью до 162 км/ч срывают крыши с домов и повреждают линии электропередач. Об этом сообщает Associated Press.

По данным информационного агентства, жители страны были предупреждены о непогоде в воскресенье, 6 сентября. Синоптики предупредили, что ливень будет настолько сильным, как ведро с водой, вылитое на голову. Из-за чрезвычайной ситуации 50 тысяч жителей островов Окинава и Кюсю предупредили об эвакуации.

В результате ливневых дождей и тайфуна синоптики предупредили о выходе из берегов нескольких рек на острове Кюсю.

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На текущий момент известно, что тайфун привел к временному прекращению железнодорожного сообщения в стране. Кроме того, отменены десятки авиарейсов. Восстановление движения поездов и полетов ожидается в понедельник, 7 сентября, а возможно даже и во вторник, 8-го.

"Хайшэн является не только мощным - эквивалентным урагану 2 категории - но и большим по своей досягаемости", - отметили метеорологи.

В пятницу тайфун достиг стадии супер-тайфуна, "эквивалентный верхней части категории 4 из 5 по шкале Саффир-Симпсона с порывами ветра, оцененными в 300 км/ч", уточняет Météo-France.

Напомним, что ранее в Южной Корее из-за сильных ливней погиб 31 человек.

Также мы писали, что в США число жертв урагана "Лаура" возросло до 16 человек.

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