Астролог рассказал, что ждет все знаки Зодиака в ближайшие дни

Гороскоп на конец июня - кому повезет (Коллаж РБК-Украина)

Точный гороскоп на последнюю неделю июня 2019 для всех знаков Зодиака составила Татьяна Борщ

Гороскоп с 24 по 30 июня для всех знаков Зодиака, составленный известным астрологом Татьяной Борщ, расскажет, кому повезет на этой неделе, а кому стоит быть предельно осторожным.

Овен

Возьмет быка за рога и непременно справится с задачей. В начале недели состоится поездка, в ее середине появятся деньги, а выходные пройдут в поездке или, как говорится, "на ногах".

Телец

Проведет неделю бурно, но вполне успешно. Агрессивный Марс склоняет вас к поездкам и до начала июля эта ситуация неизмерима. Оставшиеся дома могут много общаться с родственниками и решать разные рабочие вопросы. Деньги придут в конце недели, а в ее начале можно столкнуться с рядом трудностей, преодолеть которые в общем удастся. В жизни личной без изменений, однако будьте внимательны в общении с родственниками!

Близнецы

В первые дни недели встретят друзей и растратят какие-то деньги на встречи, как личные, так и деловые и прочие нужды. Середина недели спокойна, но не более того, хотя самые везучие могут рассчитывать на небольшие деньги. Выходные - отличное время для романтических встреч - Венера в вашем знаке!

Рак

В первые дни недели удастся переделать кучу дел и даже получить небольшие деньги. Середина недели - отличное время для встреч и получения поддержки от друзей или от людей, занимающих высокие позиции. Выходные спокойны, возможен энергетический спад.

Лев

В начале недели получит неплохие новости издалека или сам отправится в поездку. В среду и четверг можно рассчитывать на какие-то деньги, а выходные пройдут в обществе друзей.

Дева

В начале недели стоит проявить осторожность - для вас вторник не совсем не лучший день. Может уйти крупная сумма и станет заметен серьезный энергетический спад. Многие растратят деньги на ремонт или другие операции с недвижимостью. Зато время от среды - полностью ваше! Придут отличные новости издалека или состоится поездка. В конце недели удастся решить важные профессиональные вопросы и получить приличные деньги.

Весы

Во вторник будут полностью поглощены общением, и оно будет как приятным, так и не очень. Кто-то вас поддержит, а кто-то преподнесет очередную неприятную пилюлю… Среда и четверг пройдут спокойно, возможно, решатся некие вопросы организационного или хозяйственного плана. Выходные пройдут в поездке, оставшимся дома придется встречать гостей издалека.

Скорпион

В первые дни недели займется работой. Возможны несостыковки, преодолеть которые в целом удастся. Середина недели хороша для встреч, как личного, так и проф плана. Выходные спокойны, возможна усталость от бурно проведенной недели.

Стрелец

Проведет неделю активно и продуктивно. Будьте внимательны к деньгам во вторник – возможно, их потребуется больше, чем предполагалось вначале. В среду и четверг придется работать не покладая рук, но результат не заставит себя ждать. Выходные пройдут в поездке.

Козерог

Начало недели не очень удачно. Вы можете быть раздражительны и конфликтны. К среде ситуация изменится, возможны приятные встречи, как личные, так и деловые. В конце недели можно рассчитывать на какие-то деньги, а выходные пройдут в активном труде.

Водолей

В первые дни недели получит разные новости издалека или сам отправится в поездку. Водителям рекомендуется быть внимательнее за рулем. Середина недели спокойна - удастся уделить время родителям и близким людям. Выходные хороши для встреч личного плана, возможны и разные развлекательные мероприятия.

Рыбы

В начале недели получат деньги и тут же их растратят. В середине недели возможна поездка, встречи с родственниками и хорошими знакомыми. Выходные спокойны и их лучше посвятить себе и людям близким. Новый роман так или иначе развивается.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвал знаки Зодиака, которым очень повезет на этой неделе.

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