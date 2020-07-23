Мощные ливни и жара: в Украине резко поменяется погода

Погода в Украине в ближайшие дни поменяется - придет атмосферный фронт с дождями, а местами мощными ливнями, а часть страны накроет жара в +33 градуса. Такой прогноз дали в Украинском гидрометцентре.

Так, по данным синоптиков, серьезные синоптические перемены начнутся уже в субботу, а вот в пятницу, 24 июля, установиться сухая и умеренно теплая погода почти по всей стране. Температура днем будет +23+27, а на Юге немного выше - от +27 до +31 градуса.

Грозовые осадки завтра вероятны лишь в Закарпатской области.

Погода в Украине 24 июля (фото: meteo.gov.ua)

А вот 25 июля на Запад ворвется атмосферный фронт с грозовыми дождями, а в Закарпатской области - мощными ливнями. Осадки в этот день доберутся до Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

При этом температура воздуха повысится на несколько градусов почти повсюду, кроме Запада, где будет +23+27. На Юге жарко - от +29 до +33, а в остальных областях +26+29 градусов.

26 июля синоптическая ситуация похожая, но жара до +33 доберется до восточных и центральных областей. На Закарпатье по-прежнему много осадков.

Погода в Украине 25 и 26 июля (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 27 июля, снова дожди с грозами на Западе, в Житомирской и Винницкой областях. Температура в западных областях +22+27, на Севере от +25 до +27, в остальных областях +28+33 градуса.

А вот 28 июля грозовые дожди накроют уже всю страну кроме восточных областей и Крыма. Температура особо не изменится. На Западе умеренное тепло, но чем южнее - тем жарче.

Погода в Украине 27 и 28 июля (фото: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко ранее тоже сообщила про потепление, которое придет на большую часть Украины.

Отметим, что недавно Киев затопило ливнями и засыпало градом. Появились фото и видео.