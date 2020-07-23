Потужні зливи і спека: в Україні різко зміниться погода

Погода в Україні зміниться до кінця липня
Погода в Україні найближчими днями зміниться - прийде атмосферний фронт з дощами, а подекуди потужними зливами, а частину країни накриє спека до +33 градусів. Такий прогноз дали в Українському гідрометцентрі.
Так, за даними синоптиків, серйозні синоптичні зміни почнуться вже в суботу, а от у п'ятницю, 24 липня, встановитися суха і помірно тепла погода майже по всій країні. Температура вдень +23+27, а на Півдні трохи вище - від +27 до +31 градуса.
Грозові опади завтра вірогідні лише в Закарпатській області.
Погода в Україні 24 липня (фото: meteo.gov.ua)
А ось 25 липня на Захід увірветься атмосферний фронт з грозовими дощами, а в Закарпатській області - потужними зливами. Опади у цей день доберуться до Вінницької, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.
При цьому температура повітря підвищиться на кілька градусів майже всюди, крім Заходу, де буде +23+27. На Півдні жарко - від +29 до +33, а в інших областях +26+29 градусів.
26 липня синоптична ситуація схожа, але спека до +33 добереться до східних і центральних областей. На Закарпатті, як і раніше багато опадів.
Погода в Україні 25 і 26 липня (фото: meteo.gov.ua)
У понеділок, 27 липня, знову дощі з грозами на Заході, у Житомирській та Вінницькій областях. Температура в західних областях +22+27, на Півночі від +25 до +27, в інших областях +28+33 градуси.
А ось 28 липня грозові дощі накриють вже всю країну, крім східних областей та Криму. Температура особливо не зміниться. На Заході помірне тепло, але чим південніше - тим спекотніше.
Погода в Україні 27 і 28 липня (фото: meteo.gov.ua)
Синоптик Наталка Діденко раніше теж повідомила про потепління, яке прийде на більшу частину України.
Зазначимо, що нещодавно Київ затопило зливами і засипало градом. З'явилися фото і відео.