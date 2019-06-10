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Мощное наводнение затопило столицу Турции, есть погибшие: жуткие кадры

STYLERПроисшествия    10.06.2019 - 12:44
Мощное наводнение затопило столицу Турции, есть погибшие: жуткие кадры
В результате проливных дождей в Анкаре погибли три человека (фото: sabah.com.tr)

Проливные ливни вызвали смертельное наводнение в Анкаре

В Турции сильнейший ливень превратил столицу страны - город Анкару - в сплошной поток воды. Как сообщают местные СМИ, рекордное количество осадков в Анкаре и близлежащих городах (в районах Этимесгут и Чанкая) выпало в воскресенье, 9 июня.

 

Анкара ушла под воду (фото: sabah.com.tr)

Как видно на фото и видео, сделанных очевидцами, всего за несколько часов водой оказались залиты подземные переходы, тоннели, офисные помещения и станции метро. Движение в городе полностью парализовано. 

Анкару затопило 

По данным телеканала T24, в результате природной стихии три человека погибли, многие получили переломы и ушибы разной степени тяжести.

Анкару затопило из-за непогоды

"В результате проливных дождей, которые прошли в Анкаре и вызвали паводки и затопления, погибли три человека", - сообщили в мэрии турецкой столицы.

Мощный ливень в Анкаре 

Напомним, что в Тернопольской области случилось небывалое за последние годы наводнение. Местные жители на фото и видео показали угрожающие потоки воды, которые с небывалой скоростью льются прямо через жилые дома.

Также мы писали о том, что город Каменец-Подольский затопило дождями. Непрекращающиеся ливни не щадили ничего и никого на своем пути. 

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