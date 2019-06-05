Шокирующее видео наводнения под Тернополем: вода сносит все на своем пути

Наводнение в Тернопольской области шокировало украинцев
На Западной Украине небывалое за последние годы наводнение. Жители Тернопольской области выкладывают в сеть фото и видео угрожающих потоков воды, которые с небывалой скоростью льются прямо через жилые дома.
Надежда Грона опубликовала в Facebook ужасающее видео бурлящей воды, которая льется по улицам и сносит все на своем пути. От такого чрезвычайного происшествия пострадало село Красиев Монастырского района Тернопольской области.
Наводнение в Тернопольской области (видео: facebook.com/gronasv)
А глава Тернопольской обладминистрации Степан Барна показал фото последствий непогоды, которая настигла жителей Красиевки.
Наводнение в Тернопольской области (фото: facebook.com/barnastepan)
К счастью, в результате страшной стихии никто не пострадал.
Пользователи сети оставляют множество комментариев, в которых сопереживают людям, пострадавшим от стихии и предлагают им свою помощь.
Наводнение в Тернопольской области (скрин: facebook.com/barnastepan)
Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.
Ранее сообщалось, что огромный град повредил крыши домов и уничтожил часть посевов в Николаевской области.
Также мы писали, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.