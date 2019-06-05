ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шокирующее видео наводнения под Тернополем: вода сносит все на своем пути

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 13:11
Шокирующее видео наводнения под Тернополем: вода сносит все на своем пути
Наводнение в Тернопольской области (коллаж: РБК-Украина)

Наводнение в Тернопольской области шокировало украинцев

На Западной Украине небывалое за последние годы наводнение. Жители Тернопольской области выкладывают в сеть фото и видео угрожающих потоков воды, которые с небывалой скоростью льются прямо через жилые дома.

Надежда Грона опубликовала в Facebook ужасающее видео бурлящей воды, которая льется по улицам и сносит все на своем пути. От такого чрезвычайного происшествия пострадало село Красиев Монастырского района Тернопольской области.

Наводнение в Тернопольской области (видео: facebook.com/gronasv)

А глава Тернопольской обладминистрации Степан Барна показал фото последствий непогоды, которая настигла жителей Красиевки.

 

Наводнение в Тернопольской области (фото: facebook.com/barnastepan)

К счастью, в результате страшной стихии никто не пострадал.

Пользователи сети оставляют множество комментариев, в которых сопереживают людям, пострадавшим от стихии и предлагают им свою помощь.

  • Держитесь, пусть Бог Вас хранит.
  • Не паникуйте, даст Бог пронесет, одевайте детей и молитесь.
  • Я так думаю, что это река вышла из берегов в результате сильных осадков.
  • Ужас, держитесь. У нас был дождь, для нас большой, но это не дождь, это месть природы. Сочувствую.
  • Природа - страшная сила.

Шокирующее видео наводнения под Тернополем: вода сносит все на своем пути

Наводнение в Тернопольской области (скрин: facebook.com/barnastepan)

Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

Ранее сообщалось, что огромный град повредил крыши домов и уничтожил часть посевов в Николаевской области.

Также мы писали, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.

Поваленные деревья и крупный град: во Львове снова бушевала стихия Спаслась на дереве: жители Прикарпатья рассказали о пережитых наводнениях (фото)
Новости Украины наводнение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь