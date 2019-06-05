Шокирующее видео наводнения под Тернополем: вода сносит все на своем пути

Наводнение в Тернопольской области (коллаж: РБК-Украина)

Наводнение в Тернопольской области шокировало украинцев

На Западной Украине небывалое за последние годы наводнение. Жители Тернопольской области выкладывают в сеть фото и видео угрожающих потоков воды, которые с небывалой скоростью льются прямо через жилые дома.

Надежда Грона опубликовала в Facebook ужасающее видео бурлящей воды, которая льется по улицам и сносит все на своем пути. От такого чрезвычайного происшествия пострадало село Красиев Монастырского района Тернопольской области.

Наводнение в Тернопольской области (видео: facebook.com/gronasv)

А глава Тернопольской обладминистрации Степан Барна показал фото последствий непогоды, которая настигла жителей Красиевки.

Наводнение в Тернопольской области (фото: facebook.com/barnastepan)

К счастью, в результате страшной стихии никто не пострадал.

Пользователи сети оставляют множество комментариев, в которых сопереживают людям, пострадавшим от стихии и предлагают им свою помощь.

Держитесь, пусть Бог Вас хранит.

Не паникуйте, даст Бог пронесет, одевайте детей и молитесь.

Я так думаю, что это река вышла из берегов в результате сильных осадков.

Ужас, держитесь. У нас был дождь, для нас большой, но это не дождь, это месть природы. Сочувствую.

Природа - страшная сила.

Наводнение в Тернопольской области (скрин: facebook.com/barnastepan)

Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

Ранее сообщалось, что огромный град повредил крыши домов и уничтожил часть посевов в Николаевской области.

Также мы писали, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.