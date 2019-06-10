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Потужна повінь затопила столицю Туреччини, є загиблі: моторошні кадри

STYLERПодії    10.06.2019 - 12:44
Потужна повінь затопила столицю Туреччини, є загиблі: моторошні кадри
В результаті проливних дощів в Анкарі загинули три людини (фото: sabah.com.tr)

Проливні зливи викликали катастрофічну повінь в Анкарі

В Туреччині сильна злива перетворила столицю країни - місто Анкару - в суцільний потік води. Як повідомляють місцеві ЗМІ, рекордна кількість опадів в Анкарі та прилеглих містах (у районах Етімесгут і Чанкая) випала в неділю, 9 червня.

 

Анкара пішла під воду (фото: sabah.com.tr)

Як видно на фото і відео, зроблених очевидцями, всього за кілька годин водою виявилися залиті підземні переходи, тунелі, офісні приміщення та станції метро. Рух в місті повністю паралізований.

Анкару затопило

За даними телеканалу T24, в результаті природної стихії три людини загинули, багато хто отримав переломи і удари різного ступеня тяжкості.

Анкару затопило через негоду

"В результаті проливних дощів, які пройшли в Анкарі і викликали повені і затоплення, загинули три людини", - повідомили в мерії турецької столиці.

Потужна злива в Анкарі

Нагадаємо, що в Тернопільській області трапилась небувала за останні роки повінь. Місцеві жителі на фото і відео показали загрозливі потоки води, які з небувалою швидкістю ллються прямо через житлові будинки.

Також ми писали про те, що місто Каменец-Подільський затопило дощами. Безперервні зливи не щадили нічого і нікого на своєму шляху.

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