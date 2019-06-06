ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Каменец-Подольский ушел под воду: шокирующие кадры

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 08:36
Каменец-Подольский ушел под воду: шокирующие кадры
Иллюстративное фото (pixabay)

Город под Хмельницким затопило дождями

В Хмельницкой области Украины, город Каменец-Подольский затопило дождями. Непрекращающиеся ливни не щадили ничего и никого на своем пути. Об этом в соцсети Facebook пишет Газета "Край Кам’янецький".

"Каменец-Подольский ушел под воду. Грустно... Вот что происходит в эти минуты возле рынка", - указано под опубликованным видео.

Видео: (Facebook.com/Kray.kp)

Отмечается также, что в некоторых местах бордюр вода загнала под асфальт, и сделала воронку по улице Суворова,17. В соответствующие службы сообщили очевидцы.

 

Фото: (facebook.com/Kray.kp)

Пользователи шокированы увиденным, а жители города подтверждают информацию о непогоде, прикрепляя соответствующие снимки:

  • Страшно представить, что с животными.
  • Очень жаль, но против погоды не попрешь.
  • Страшная ситуация.
  • Такого еще не было...

Каменец-Подольский ушел под воду: шокирующие кадры

Скриншот: (facebook.com/Kray.kp)

Недавно Одесса пострадала от сильного ливня. Автомобили пробирались по городу практически "вплавь".

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Авто пробирались по потокам воды с ледяной коркой из града.

Также мы писали о том, что города на Прикарпатье из-за сильных дождей превратились в реки.

Течение снесло в пропасть: многодетная мать погибла из-за мощного ливня под Винницей Улицы плывут, в такси не дозвониться: на жителей Николаева обрушился ливень (видео)
Новости Украины ливень
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь