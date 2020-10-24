Мощная магнитная буря и перевод часов 25 октября: как справиться с сильным напряжением

Магнитные бури в октябре 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Как уберечь организм от сильнейшего напряжения и стресса во время геомагнитного шторма

Мощная магнитная буря накрыла Землю и ухудшение самочувствия почувствуют практически все люди на планете. Специалисты рассказали, как обезопасить себя и помочь своему организму справиться с сильной нагрузкой.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН в конце октября разыграется настоящий геомагнитный шторм. Первые признаки магнитной бури люди уже почувствовали 22 и 23 октября. Пик шторма попадает на субботу и воскресенье, 24 и 25 октября. Усилит воздействие колебаний на здоровье людей и другой фактор – перевод времени в воскресенье.

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Возможны сильные головные боли, раздражительность, сонливость, перепады настроения. Особенно остро чувствуют магнитные колебания метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Как помочь организму в этот период

Нормализовать сон и постараться уснуть до 23:00, а проснуться не позже 8:00. Ночной сон без перерыва должен составлять не менее 8 часов подряд. Перед сном и после пробуждения – исключить стрессы и напряжение.

Физическую активность лучше снизить, а тем, кто находится в группе риска – исключить полностью.

В рационе должна быть здоровая пища и желательно – по графику. Алкоголь, жирная, острая и тяжелая еда – под запретом. Аккуратно стоит отнестись к кофе и зеленому чаю, чтобы избежать передозировки кофеина. Обязательно держать в норме водяной баланс – не менее 1,5 – 2 литров обычной воды.

В рацион можно включить отвар шиповника, компоты, свежие фрукты и овощи. Если головная боль не дает покоя – то можно принять обезболивающий препарат и полежать с укутанными ногами. Вернуть бодрость поможет контрастный душ или умеренные занятия в бассейне.

При хорошем самочувствии специалисты рекомендуют прогулки на свежем воздухе в умеренном режиме. Гипертоникам и сердечникам под руками нужно держать необходимые лекарства и бутылочку с водой.

Также рекомендуется отказаться от дальних поездок, нервных нагрузок, тяжелых разговоров. Лучше всего провести эти дни в приятной компании и с позитивным настроением.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сильная магнитная буря накроет Украину в день местных выборов.

А также мы писали о том, когда и куда украинцам нужно будет перевести стрелки своих часов в октябре.