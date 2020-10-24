Потужна магнітна буря і переведення годинників 25 жовтня: як впоратися з сильною напругою

Магнітні бурі у жовтні 2020 (Колаж РБК-Україна)

Як уберегти організм від сильної напруги і стресу під час геомагнітного шторму

Потужна магнітна буря накрила Землю і погіршення самопочуття відчують практично всі люди на планеті. Фахівці розповіли, як убезпечити себе і допомогти своєму організму справитися з сильним навантаженням.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН в кінці жовтня розіграється справжній геомагнітний шторм. Перші ознаки магнітної бурі люди вже відчули 22 і 23 жовтня. Пік шторму потрапляє на суботу і неділю, 24 і 25 жовтня. Посилить вплив коливань на здоров'я людей і інший фактор – переведення годинників в неділю.

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Можливі сильні головні болі, дратівливість, сонливість, перепади настрою. Особливо гостро відчувають магнітні коливання метеочутливі люди та люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи.

Як допомогти організму в цей період

Нормалізувати сон і постаратися заснути до 23:00, а прокинутися не пізніше 8:00. Нічний сон без перерви повинен становити не менше 8 годин підряд. Перед сном і після пробудження – виключити стреси та напруження.

Краще знизити фізичну активність, а тим, хто перебуває у групі ризику – виключити повністю.

В раціоні повинна бути здорова їжа і бажано – за графіком. Алкоголь, жирна, гостра і важка їжа – під забороною. Акуратно варто поставитися до кави та зеленого чаю, щоб уникнути передозування кофеїну. Обов'язково тримати в нормі водяний баланс – не менше 1,5 – 2 літрів звичайної води.

В раціон можна включити відвар шипшини, компоти, свіжі фрукти та овочі. Якщо головний біль не дає спокою – то можна прийняти знеболювальний препарат і полежати з укутаними ногами. Повернути бадьорість допоможе контрастний душ або помірні заняття в басейні.

При хорошому самопочутті фахівці рекомендують прогулянки на свіжому повітрі в помірному режимі. Гіпертонікам і сердечникам під руками потрібно тримати необхідні ліки й пляшечку з водою.

Також рекомендується відмовитися від далеких поїздок, нервових навантажень, важких розмов. Найкраще провести ці дні в приємній компанії та з позитивним настроєм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що сильна магнітна буря накриє Україну в день місцевих виборів.

А також ми писали про те, коли й куди українцям потрібно буде перевести стрілки своїх годинників в жовтні.